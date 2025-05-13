Скидки боком: федеральная сеть магазинов техники оказалась в центре скандала

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Заявленные «копеечные» дополнительные услуги имели крайне высокую стоимость,

Кредиты, микрозаймы и гигантские переплаты — покупка смартфона для десятков россиян по всей стране обернулась ворохом проблем! Все они приобрели гаджеты в сети iStudio, Причем многие вообще приходили уже с полной суммой, но после сладких речей консультантов оказывались по уши в долгах. А ещt — с кучей навязанных дополнительных услуг! Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов провел эксперимент и выяснил, как работает эта схема.

Пришел в магазин за новым смартфоном, а ушел с пустым кошельком и оформленным кредитом:

«Изначально 95 тысяч рублей с копейками, а в общей сложности 215 тысяч рублей».

Сумма в чеке — как приговор, с которым пришлось смириться Сергею Теплякову. Он решил приобрести гаджет в фирменном магазине федеральной сети. Готов был сразу оплатить полную сумму, но продавцы сделали предложение, от которого покупатель не смог отказаться.

«Продавцы пообещали большую скидку, если я переведу в рассрочку. Порядка 20-30 тысяч рублей. Телефон будет дешевле. Но, к сожалению, оказалось так, что стоимость телефона в два раза превысила изначальную сумму», — рассказал Сергей.

Вместе с телефоном Сергею продали целую гору аксессуаров, которые он не собирался покупать: чехол, защитное стекло — и даже беспроводную зарядку. В чек также вошел пакет настроек, без которых, якобы, телефон не смог работать исправно. Самая дорогая позиция в таблице — премиум-гарантия на 36 месяцев. В документах указана дважды, причем с разной ценой. От 66 до 105 тысяч рублей.

«В тот момент, когда все оформлялось, практически ничего не смущало. Потому что они очень ловко закрывали суммы. Давали только расписаться там, где место под роспись», — поделился потерпевший.

Дарина Васильева тоже попала на такую же уловку. Решила обновить смартфон. Выбрала, по ее мнению, надежный магазин. Сценарий оказался тот же — выгодная рассрочка и обязательная страховка. Только в ее случае консультанты пошли дальше. Оформили на клиента микрозайм.

«Мне сказали, что именно кредит одобрили. Под 36%. Но мне забыли сказать, что это микрозайм», — рассказала Васильева.

Пострадавших от магазина iStudio — десятки по всей стране. Кто-то рассчитался с задолженностью сразу, но есть и те, кто выплачивает проценты за новые гаджеты. Многие клиенты уже обратились в полицию, но там пока бездействуют. Мы решили провести эксперимент. И узнать о чудо-рассрочке от консультантов.

«Позади меня — тот самый магазин, в котором приобретался этот смартфон. Сейчас мы пообщаемся с консультантами и узнаем, почему цена смартфона выросла почти втрое», — рассказал корреспондент.

Долго ждать не пришлось. Прямо с порога нам рассказали о «выгодном предложении»:

«У нас есть рассрочка -25%. Там есть условие — взять аксессуары. Могут одобрить с гарантией, могут одобрить с гарантией от банка. Мы ее обязательно отключаем, потому что там страховка жизни от банка. Она стоит от 90 тысяч. Мы ее заменяем, у нас есть прекрасный продукт — ICare».

Именно ICare и стоит дороже всего. Это та самая «страховка, от которой нельзя отказаться». Предлагают ее всем без исключения. Нужно лишь пройти проверку банка.

— То есть, у вас сотрудник может забить все что угодно в чек?

— Нет. Если сотрудник добавил эти услуги — значит они были оказаны. В чеке они есть, чек подписан. То есть клиент согласился с этим чеком и подписал его.

Консультанты уверяли, что лишь следовали алгоритму продаж. И предлагали дорогостоящую допуслугу для того, чтобы обезопасить покупателя. А с конечной ценой клиенты соглашались сами. Но адвокаты уверены: манипулировать скидками и навязывать что-либо клиенту незаконно.

«Данная схема имеет такой успех со стороны мошенников по одной простой причине — это невнимательность потребителей. Перед подписанием документов их толком никто не читает. Но это не дает право обманывать и являться недобросовестным участником рынка», — рассказал адвокат Заур Газаев.

Пока обманутые покупатели пишут новые заявления — продавцы-консультанты оформляют новые рассрочки. В ближайшее время пострадавшие намерены обратиться в суд, чтобы вернуть потраченные деньги.