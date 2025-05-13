Российские школьники одержали победу на Международной Менделеевской олимпиаде

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Правительства РФ/government_rus; 5-tv.ru

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Золотые медали завоевали десять наших соотечественников.

Десять участников российской команды одержали победу на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом заявила пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

«Думаю уйти в технологические процессы, промышленные. <...>. Возможно это будет переработка полезных ископаемых из недр нашей богатой страны. Может быть это будет золотодобыча. Может это будет добыча редкоземельных элементов», — рассказал в беседе с «Известиями» золотой медалист Виктор Демидов.

Как уточняет Правительство РФ, в 2025-м международное интеллектуальное состязание сплотило представителей около 40 стран. РФ представили победители Всероссийской олимпиады школьников по химии этого учебного года.

Золотой медалист из России Никита Маслюк заявил, что связал свою жизнь с химией случайно, через любовь к интересным задачам.

«В итоге я понял, что олимпиады — это круто», — сказал школьник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самый юный гроссмейстер России Иван Землянский одержал победу в чемпионате по блицу, составившемся в Эль-Айне, ОАЭ. Об этом стало известно из сообщения Федерации шахмат России (ФШР).