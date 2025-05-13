Парижский суд готовится огласить приговор по делу Жерара Депардье

Фото: Zuma/TASS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Две женщины обвинили французского актера в харассменте и непристойном поведении на съемочной площадке.

До оглашения приговора по делу против французского актера Жерара Депардье остались считанные часы. Суд Парижа озвучит вердикт 13 мая. Артиста обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам. Согласно заявлениям пострадавших, Депардье неподобающе вел себя во время съемок фильма в 2021 году.

Как сообщается в материале портала NPR, суд рассмотрел жалобы предполагаемых жертв 54 и 34 лет — декоратора и ассистента режиссера. Они не работали в кадре вместе с актером, но постоянно присутствовали на съемочной площадке. Они настроены воинственно, представители женщин говорят даже не о частных случаях, а о безопасности всех представительниц прекрасного пола.

«Если будет вынесен обвинительный приговор, это станет победой не только для женщин в суде, но и для всех остальных, кого заставило молчать время», — цитирует издание Карин Дюррье-Дибольт, адвоката одной из обвинительниц.

Дюррье-Дибольт обратила внимание на то, что подзащитная и ее коллега — не единственные, кто подвергся домогательствам со стороны Депардье. По данным адвоката, с обвинениями выступили более 20 женщин. Прокуратура Франции требует для актера 18 месяцев условного срока и штраф в размере 20 тысяч евро (Около 1,8 миллиона в пересчете на рубли. — Прим. ред.). Также его хотят обязать пройти психологическое лечение и внести его в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Жерар Депардье оправдывал свое непристойное поведение в суде.