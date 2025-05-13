Культура 183
Встретили по одежке, проводили по уму: звезды на премьере сериала «Чужие деньги»
Виновники мероприятия появились в наглых и дерзких нарядах, а в разговоре на тему финансов оказались честными и скромными.
Вечер уже обещал адскую жару с самого порога, ведь он буквально был завален сотнями купюр с надписью «Чужие деньги». Ах, так и манили своим шелестом! Шальные мысли точно успели навестить каждую из золотых голов актерской плеяды. А стражниками на пороге откровенности стали любопытные журналисты, которым удалось сорвать маски с каждого, кто ступил на красный ковер справедливости премьеры сериала «Чужие деньги»!
Стиль роковых и отчаянных оказался настолько обманчив у наших звезд, что стало вдруг спокойно за то, что на земле столько беспокоящихся за свою карму артистов. Даже через темные очки Гоши Куценко нам открылось светлоте зеркало души.
Кто выдает себя за голливудскую актрису, что показал всем фотографам сын Нагиева, как в 30 выглядит Стася Милославская, кого ищет Ольга Сутулова и многое другое, — в фоторепортаже 5-tv.ru.
Верна страсти и азарту. Роковая Алла Сигалова, кажется, приобрела сверхспособность менять цвет красной дорожки. Затмить красный сложно, но возможно, — понимаем мы глядя на нее!
1/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сложно представить, что мы в России, глядя на Ольгу Зайцеву! Голливудский прищур, типаж «каннской леди», но фантазии порой так обманчивы. На этом фото все наше, абсолютно все, кроме «денег», конечно же.
2/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ольга Сутулова ищет напарника по тотал-коричневому, ведь все сегодня, хоть с маленькой, но черной деталькой в наряде. А мы находим, что она невероятно хороша. И как актрисе идет удивляться!
3/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«Я вам сейчас покажу!» — раздает уроки по фотографированию Кирилл Нагиев. А мы пока поищем 5 сходств с Дмитрием Нагиевым. Первое — очки., а дальше?
4/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Стася Милославская такая милая девушка. И вообще нельзя подумать, что ей неделю назад исполнилось 30! Женщины с годами, как вино., — про нее.
5/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Голливудские образы Таши Белой уже стали основой, базой светских раутов. Вот кто задаёт правильные тренды! Глядя на певицу, больше не хочется ходить в спортивном!
6/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Зоя Бербер в шоке от того, сколько же людей пришло поддержать Максима Матвеева с премьерой! А у Ольги Сутуловой все-таки появился компаньен по стилю!
7/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Филипп Янковский загадочен и молчалив. «Потом, потом», — отвечал он на протянутые микрофоны. А тем временем говорить со СМИ не стал! Коллегам пришлось даже несколько раз искать актера для общего фото. О чем же его тишина?
8/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Да просто крут! Гоша Куценко — душа красного ковра! Всех разговорил, истории про шальной миллион в 90-е затравил, — вообщем всех очаровал даже через черные очки!
9/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ох, какой стиль! Максим Матвеев — гвоздь премьеры в прямом и переносном! Но очень надеемся, что синие очки не делают взгляд артиста на мир холодным, ведь со СМИ он так и не поговорил!
10/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Олеся Фаттахова так гордо позирует с купюрой, как будто с великой знаменитостью. Но присмотревшись понимаем причину, — на валюте изображен Максим Матвеев.
11/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Актёр Никита Дювбанов закрыл тренд на брутальность. Ну куда столько маскулинности! Просто хочется сесть с ним в обнимку на байк и уехать. А куда — неважно!
12/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Необычайно спокойный Влад Ценев — редкое явление! Артиста чаще разрывает мощный темперамент и буря бешеной энергии, нежели волны штиля и умиротворения. И все же манкий взгляд, харизма и total black делают свое дело и не отнимут сотни глаз от актера в каком бы он ни был настроении!
13/13 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков