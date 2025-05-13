Серьезные последствия: наказание за непропуск автомобилей скорой помощи могут ужесточить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Сейчас за такое нарушение водителю грозит штраф до семи тысяч и лишение прав на год.

Ужесточение наказания ждет водителей, которые не уступают дорогу скорой помощи. Сейчас это штраф до семи тысяч и лишение прав на год. Но, как показывает практика, нарушителей это не особо пугает. О каких изменениях идет речь и помогут ли они, разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Сирена и световые сигналы не убедили водителя иномарки уступить дорогу медикам. Автохам согласился сдать назад и пропустить скорую только после угроз местных жителей.

За такое нарушение сейчас водителю грозит штраф от четырех с половиной до семи с половиной тысяч рублей, или лишение прав от трех месяцев до одного года. Такие меры ответственности были введены совсем недавно — с января. Но похоже, это на автохамов не действует. Депутаты предлагают ужесточить наказание еще раз. На рассмотрение Госдумы внесены новые поправки.

«Будет по предлагаемому законопроекту грозить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, с лишением права управления от трех месяцев до двух лет. То есть фактически будет одно наказание, состоящее из двух составляющих», - заявил юрист Лев Воропаев.

И штраф, и лишение прав, по мнению депутатов, должны научить водителей ценить работу медиков и чужую жизнь. Наказание распространяется именно на тех, кто намеренно не уступает дорогу.

Стандартная ситуация — пробка. Сзади появляется карета скорой помощи. У нее одновременно включены и проблесковые маячки, и звуковой сигнал. Машинам просто некуда деться. И в такой ситуации сотрудники Госавтоинспеции штраф вам не выпишут.

Выезжать на тротуар или за стоп-линию в таких ситуациях вы не обязаны. Более того, это будет нарушением правил дорожного движения. Ну а для тех, кто принципиально «не замечает» машин со спецсигналами и не уступает, хотя может это сделать, лишение прав послужит хорошим уроком, уверены медработники.

«Часто мы встречаемся с такими ситуациями. что люди не уступают дорогу скорой помощи, не реагируют на маячки наши, сигналы. И это чревато тем, что больные просто жалуются, что долго ждали. Некоторые могут и не дождаться скорой помощи», — заявила фельдшер Екатерина Волокушина.

Сергей ждал помощь с сотрясением мозга и переломом берцовой кости. Скорая приехала через 20 минут после вызова. Как рассказали медики, добраться быстрее им мешал другой водитель. Он долго не соглашался сдавать назад.

«То есть я полностью лежу парализованный, скажем так. То есть единственное, что я слышу, это голоса врачей между собой. Они говорят о том, что потеря крови очень огромная, и вряд ли мы сможем довести его до больницы. То есть, я это все слышал, и это были очень такие страшные моменты в моей жизни», — вспоминал потерпевший.

Мнения автоэкспертов по поводу усиления наказания расходятся. Есть те, кто считает инициативу преждевременной. Сначала нужно понять, как изменилась ситуация после январского ужесточения.

«Это не типичное, не массовое явление. И писать закон, исходя из того, что есть некий негодяй, который однажды не пропустил скорую помощь и даже угрожал врачам, переписывать все законодательства из-за одного негодяя, по-моему, не стоит», — считает член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

А Всероссийское общество автомобилистов инициативу поддерживает. Там уверены: желающих встать на пути у машины скорой помощи станет меньше. Особенно после того, как их надолго лишат прав.

«Такое действие является естественно сознательным. И раз это сознательное действие, то наказание, которое должно быть предусмотрено, должно быть очень серьезным с тем, чтобы все-таки те, кто увидит это наказание, не повторяли вот этот вот непонятный для всех «подвиг», - заявил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

В любом случае, не стоит забывать — если из-за вас медработники не успеют оказать помощь больному, вам может грозить уголовная ответственность.