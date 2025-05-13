Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

А вот Зеленский из реальной перспективы остановить тяжелый конфликт уже устраивает спектакль.

Чиновники Евросоюза очень хотели бы показать Москве свою реальную силу и влияние. Но сумеют ли они таким образом поучаствовать в переговорном процессе, объяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На всех континентах — только и разговоров, что о грядущей встрече в Стамбуле. Вот пресс-конференция Трампа — по вопросам здравоохранения. Но самый сенсационный ответ — о том, что и он тоже думает о том, чтобы поехать в Стамбул!

«Просто идите на встречу. Встреча была назначена. Идите на встречу в четверг. Я думаю, это будет полезно. Я не знаю, где я буду в этот момент… Может, на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы думал, что это будет полезно», — заявил американский президент Дональд Трамп.

Голос Трампа на Западе решающий. А голоса глав МИД, собравшихся в Лондоне, чтобы обсудить, что делать с предложением Путина, звучат, как заевшая пластинка.

«Переговоры о справедливом и долгосрочном мире будут только после прекращения огня», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Если он отвергнет прекращение огня, то логичным выводом будет давление», - заявил министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский.

«Германия ожидает от России прекращения огня, а затем готовности к переговорам». — заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

На словах они все миротворцы. На деле же дают ясно понять: перемирие на 30 дней нужно лишь, чтобы Украина смогла подготовиться к новому витку войны.

«Евросоюз в ближайшие недели потратит 900 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на оружие и боеприпасы для Киева», - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

Для улучшения дипломатического климата гуру внешней политики Кая Каллас грозится добавить санкций, да пожестче.

«Мы работаем над 17-м пакетом санкций, но я также очень приветствую пакет санкций, предложенный сенатором Линдси Грэмом в США», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Россию таким не напугать.

«Такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

И лишь дуэт Фицо и Орбана привычно выбивается из стройного европейского ансамбля.

«Экономика России не рухнула, санкции не достигли своей цели, а русские не допустили вступления Украины в НАТО. Американцы признали это и теперь ведут переговоры. Мы, европейцы, продолжаем войну и притворяемся, что можем победить», — премьер-министр Венгрии Орбан.

И здравомыслящая часть Европы, и Трамп, и российская сторона настроены серьезно. А вот Зеленский из реальной перспективы остановить тяжелый конфликт уже устраивает спектакль.

«Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции. И ожидаю Путина в Турции. Лично», – говорит глава киевского режима.

Это блеф. Во-первых, потому что турецкая сторона уже заявила, что о визите Зеленского ничего не слышала, во-вторых, он точно понимает, что на данном этапе о встрече конфликтующих сторон на высшем уровне говорить крайне преждевременно. Но комик загнан в угол, и это единственный ход.

«Скорее всего, Зеленский, либо даже присланные им переговорщики, они из этого пытаются устроить очередное шоу», — считает политолог Иван Скориков.

В этом же обращении Зеленский снова не просит, требует перемирия, как будто все предыдущие мирные инициативы срывал не он.

Кратковременные перемирия, они нарушались как раз именно самой киевской стороной. Причем нарушались многократно», — уточнил политолог Павел Селезнев.

Если же переговоры в Стамбуле и в этот раз зайдут в тупик, не исключено, что Трамп, как и не раз грозил, умоет руки и выйдет из переговорного процесса.

«Трамп несколько раз подталкивал Зеленского к миру с президентом Путиным, российской стороной. Но проблема в том, что украинская сторона, украинский режим сейчас зависят от продолжения войны», – объяснил турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан.

Также высока вероятность, что призыв Украины к переговорам — это начало реализации плана, разработанного контактными группами России и США в ходе многочисленных встреч в Саудовской Аравии и поездок спецпредставителей в Москву и Вашингтон. Ведь госсекретарь США Марко Рубио, который в этом процессе занимал не последнюю роль, намерен посетить саммит глав МИД стран НАТО, который, по чистой случайности, как раз с 14 по 16 мая проходит в Турции.