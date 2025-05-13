Нападение на журналистку телеканала «78»: что известно к этому часу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения вреда здоровью.

В Петербурге сегодня больше пяти часов допрашивали человека, которого подозревают в нападении на репортера телеканала «78» Алену Чернышеву. Она получила несколько ссадин и сотрясение мозга, когда разговаривала с жильцами дома, где произошел взрыв. Один из соседей, ничего не объясняя, просто набросился на нее. Сегодня мы попытались выяснить причину, но 57-летний хулиган до сих пор в отделе полиции. Корреспондент «Известий» Анастасия Волкова выяснила детали дела.

Даже в отделении полиции, рядом с сотрудниками ведомства, она не чувствует себя в безопасности.

— Можно я к вам пройду. Я боюсь, мужчина, он меня по лицу бил.

Не просто бил, еще и схватил хрупкую девушку и приволок за шиворот в отдел полиции.

«На это никак не реагируют, начинают выслушивать мужчину, начинает откровенно лгать, говорить, чего не было», — заявила пострадавшая Алена Чернышева.

На месте съемки были совершенно по другой теме: 18-летний молодой человек неосторожно взорвал петарду. Семья ответила на вопросы Алены, а уже потом на лестничной клетке она случайно встретила 57-летнего Юлия Жидкова, которому работа журналистки не понравилось.

«Он так же говорил — ты труп, я тебя убью, у меня вообще такие не выживают», — заявила пострадавшая Алена Чернышева.

В полиции, говорит Алена, мужчина держался куда скромнее. Соседи рассказывают, что он вообще ведет себя странно, на людях появляется редко. Но чтобы на кого-то нападал, до сих пор не видели.

«Нападавший 57-летний Юлий Жидков живет здесь, не открывает. Но по нашим данным, ночь ночевал здесь, в то время, когда корреспондент провела в больнице», — выяснила корреспондент «Известий» Анастасия Волкова.

Врачи осмотрели девушку, выявив ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. А вот поведение сотрудников полиции вызывает серьезные вопросы. Взрослый мужчина втаскивает в отделение девушку чуть ли не за волосы, грубит, девушка в беспомощном положении. И ее же, потерпевшую, люди в форме почему-то просят замять конфликт.

«Пока я ждала адвоката, ко не подходят сотрудники и начинают успокаивать. А дальше начинается не те вещи, которых мы ожидали. Сотрудники говорят: „Войдите в положение этих людей, если бы к вам в двери стучались незнакомые люди?“ Хотя я не ломилась… Я не буду входить в положение. Человек ударил меня в лицо», — заявила пострадавшая Алена Чернышева.

При этом мужчина и сам подал заявлению в полицию, возможно, поэтому здесь игнорировали призывы Алены о помощи. Юлий утверждает, что силу не применял, хотя сотрудники полиции своими глазами все видели. Теперь уже, как сообщила официальный представитель МВД России, Ирина Волк, по факту нападения на нашего журналиста возбуждено уголовное дело. Следственный комитет ведет свою проверку. Что касается бездействия сотрудников полиции, телеканал уже направил жалобу в прокуратуру Петербурга.