Комику Останину продлили арест по делу о разжигании ненависти к бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Стендапер был арестован 19 марта.

Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста стендап-комику Артемию Останину. Юморист был арестован 19 марта, он обвиняется в разжигании ненависти к участникам специальной военной операции. Соответствующая информация появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей», — говорится в документе.

Артемий Останин, оскорбивший российских бойцов, был задержан правоохранителями при попытке выехать из страны. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Свой арест комик пытался обжаловать в апелляционной инстанции, но Мосгорсуд не стал смягчать меру пресечения. Следствие настаивает на его содержании в СИЗО во избежание давления на пока неустановленных свидетелей по делу, так как Останин обладает обширными связями в творческих кругах.

По данным следователей, Артемий Останин в ходе очередного выступления в Москве 15 марта враждебно высказывался в адрес военнослужащих, получивших увечья, ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях. Ему предъявлено обвинение согласно пункту «а» части 2 статьи 282 Уголовного кодекса (УК) РФ о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства. Виновным себя стендапер не признает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства РФ.