«Необходимость прекращения огня»: Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Россией

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Президент Украины подчеркнул важность координации с Европой и США.

Украина готова к прямым переговорам с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент Незалежной сообщил, что пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках беседы они обсудили главное о грядущей встрече в Турции. По словам Зеленского, она поможет разрешить миром украинский конфликт.

Зеленский также поблагодарил Эрдогана за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.

«Все одинаково видим необходимость прекращения огня», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул важность работать в данном вопросе сообща с Европой и США.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Кремле, предложил Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Позже Зеленский заявил, что будет ждать президента РФ в Турции в этот день.