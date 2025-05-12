«Необходимость прекращения огня»: Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Россией
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент Украины подчеркнул важность координации с Европой и США.
Украина готова к прямым переговорам с Россией. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Президент Незалежной сообщил, что пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках беседы они обсудили главное о грядущей встрече в Турции. По словам Зеленского, она поможет разрешить миром украинский конфликт.
Зеленский также поблагодарил Эрдогана за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.
«Все одинаково видим необходимость прекращения огня», — отметил он.
Зеленский также подчеркнул важность работать в данном вопросе сообща с Европой и США.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Кремле, предложил Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Позже Зеленский заявил, что будет ждать президента РФ в Турции в этот день.