Союз журналистов требует расследовать нападение на корреспондента «78» канала

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Общество должно понять, что мешать работать журналисту — значит нарушать закон.

Председатель петербургского отделения Союза журналистов Дмитрий Шерих заявил, что организация призывает правоохранителей заняться делом о нападении на корреспондента «78» канала. В беседе с 5-tv.ru он подчеркнул: речь идет о людях, которые не понимают, как работает закон и что пресса — не враг, а важный элемент общества.

По его словам, подобные инциденты в городе — редкость, но это не повод относиться к ним снисходительно. Нападения на журналистов — это не просто нарушение прав, это удар по свободе слова. И реакция на такие случаи должна быть жесткой и быстрой.

«С большим сочувствием отношусь к журналистке, которая оказалась в этой ситуации», — сказал Шерих.

Он также отметил, что ситуация поднимает важный вопрос правовой грамотности. Люди, которые читают новости, смотрят репортажи и участвуют в общественной жизни, должны понимать: мешать журналисту — значит нарушать закон. А значит, должны быть последствия.

Шерих уверен: сейчас важно не просто наказать виновных, а дать сигнал — нападения на представителей СМИ не останутся без ответа. И журналистское сообщество должно выступить единым фронтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых подробностях дела о нападении на корреспондента телеканала «78».