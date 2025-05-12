«Меня нашли без сознания»: актер Руслан Алдонин заявил о нападении
На актера Руслана Алдонина напали в ночь на 9 мая
Фото, видео: Instagram*/ruslan_aldonin1984; 5-tv.ru
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Также у него отобрали паспорт во время избиения.
Актер Руслан Алдонин в ночь на 9 мая стал жертвой нападения в районе Цветного бульвара. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Все, что я помню: я убегал от троих людей. А то и больше», — сказал Алдонин.
Инцидент произошел рядом с одним из местных баров. В результате стычки был утерян паспорт актера. По предварительным данным, состояние здоровья Руслана не вызывает опасений, однако он не может восстановить полную картину произошедшего.
В своем обращении артист призвал не злоупотреблять алкоголем и попросил добросовестных людей вернуть его документы.
Алдонин известен зрителям по ролям в сериалах «Беспринципные» и «Слепая», а также в фильме «Моя мама — шпион».
Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковной деревне Соколово (Шаховский городской округ) медведь напал на мужчину по имени Сергей. Он отправился в лес в поисках сброшенных лосиных и оленьих рогов и в чаще столкнулся с хищником. Медведь ранил его, но не стал добивать. Несмотря на травмы, Сергей смог связаться с родственниками и вызвать спасателей.
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