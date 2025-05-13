«В пятерке лучших в стране»: Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области

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Станислав Воскресенский рассказал о развитии легкой промышленности.

О развитии легкой промышленности в главном текстильном регионе страны сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Он доложил президенту, что отрасль уверенно развивается, специалисты внедряют новые технологии. Так заработало первое в России производство мембранных тканей полного цикла. Предприятие работает в том числе в интересах Вооруженных Сил. В ходе встречи затронули и социальную сферу. Особое внимание — вопросам здравоохранения.

— По обеспеченности педиатрами мы в пятерке лучших в стране.

— А по обеспеченности специалистов в ФАПах?

— У нас есть проблема, я знаю, что вы знаете, у нас на 86% укомплектованы ФАПы врачами, мы этим и занимаемся. У нас в детском здравоохранении ситуация существенно лучше, во взрослом здравоохранении — там посередине, а по отдельным специальностям есть проблемы.

— У вас ниже, чем по стране, к сожалению.

— По ФАПам.

— Да, по ФАПам. Обеспеченность врачами, специалистами в целом.

— Мы этим занимаемся. Если я правильно помню, у нас 21 ФАП не укомплектован. Там сейчас не то, что врача нет, там есть, конечно, фельдшер, но он работает вахтами, получается.

Губернатор отдельно остановился на теме поддержки малых городов. Он предложил разработать комплекс мер, которые помогут в привлечении инвестиций и развитии инфраструктуры. По его словам, это поможет создать точки экономического роста. Владимир Путин поблагодарил главу региона за внимание к этой теме.