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Внутри Огрской галереи — экспозиция, прославляющая легионеров СС и националистических боевиков.

Крупный скандал, связанный с возрождением нацизма, разворачивается в Латвии. В прибалтийской республике ступени одного из музеев сделали из плит памятников советским воинам. Идея принадлежит главе региона, который представляет националистическую партию. В самом музее открылась выставка, где восхваляют легионеров СС и так называемых «лесных братьев», а советские солдаты представлены как «садисты и убийцы». Корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал подробности.

Не проработал и нескольких дней, и тут же громкий скандал: музей, вход в который выложен из остатков памятников советским солдатам, погибшим здесь во время Великой Отечественной, оказался противен даже местным жителям. А руководство учреждения теперь пытается найти объяснение циничному перформансу.

«Подъехала к тому самому скандальному музею — Огрскому музею истории и искусств. Вообще, конечно, выходить не хочется, но чего не сделаешь ради того, чтобы проверить все-таки информацию. Но, в конце концов, бог терпел и нам велел, так что пошли. Вот те самые плиты», — заявила жительница Латвии Евгения.

В 2022 году в Латвии начался массовый снос монументов советским воинам. Дума Огрского края распорядилась демонтировать располагавшиеся на ее территории памятники, в свое время увековечившие подвиги Советской армии. Одним из них стал памятный камень, находившийся в населенном пункте Мадлиена, на нем была высечена надпись на латышском языке: «26 сентября 1944 года Советская Армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков».

«Еще один был посвящен разведчикам Советской армии, и еще один — в память об освобождении советским солдатам города Мадлен. Ребята могли, конечно, не напрягаться, никого не освобождать, потому что все очень быстро забылось», — добавила Евгения.

Экспозиция получила название «Путь к свободе», и, судя по афише, свободу прибалтийским соседям принесли нацисты из боевого крыла пособников Гитлера — «лесные братья» и латышский легион СС, а также современные наемники из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Если первые два этажа выставки посвящены истории Латвии, то уже на третьем — все об Украине, где ВСУ, разумеется, представлены героями. Там же выставлена окровавленная форма погибшего российского солдата. Некоторые местные депутаты подали запрос, чтобы выяснить, зачем было из выставки устраивать кровавый шабаш. Музей и городские власти обвинили в нарушении Женевской конвенции. Ответ в инфантильной манере тут же появился на страницах в соцсетях.

«Мол, неправильно сделаны подъездные ступеньки, видны нацисты, а также выставляется форма солдата российской армии. Было объявлено, что Женевская конвенция могла быть нарушена, поскольку погибший солдат был лишен формы. Как можно обвинить музей в нарушении Женевской конвенции? Грустно, что люди, не зная конкретной ситуации и истории темы, готовы были выступить с заявлениями о возможных нарушениях конвенций, этики, обвиняя Службу безопасности Украины», — заявил заместитель главы Музея истории и искусства в Огре Ритвар Янсон.

Свобода от пропаганды, по мнению некоторых латышских элит, это, например, полное уничтожение и переписывание памяти о событиях Великой Отечественной войны. К примеру, в этом году в День Победы полиция Латвии инициировала 67 уголовных производств и задержала восемь человек за празднование 9 Мая. При этом весеннее шествие в честь легионеров СС в Латвии уже давно возвели в особый культ.