«Уже не ребенок»: Авербух рассказал о первой встрече с 15-летней Арзамасовой

Авербух познакомился с Лизой Арзамасовой, когда ей было всего 15 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Фигурист уверяет, в том возрасте она уже была настоящей женщиной.

Фигурист и продюсер Илья Авербух познакомился с актрисой Елизаветой Арзамасовой на шоу одного из федеральных каналов, когда ей было всего 15 лет. Об этом 51-летний фигурист рассказал во время интервью на YouTube-канале.

«Лиза пришла абсолютно юная, трепетная — она, в общем, и сохранила эту внутреннюю трепетность. Но сказать, что была какая-то любовь с первого взгляда, — (нет, не было. — Прим.ред). Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная. Ну вот и все», — поделился Авербух, который старше Арзамасовой на 22 года.

Эти слова вызвали резонанс — особенно в контексте того, что спустя десять лет, в 2020-м, пара официально объявила о романе. В том же году они поженились. Менее чем через восемь месяцев у них родился сын Лев. А в 2024-м — дочь Лия.

«15 лет — это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было», — добавил Авербух.

По словам фигурста, несмотря на неоднозначные взгляды со стороны общества, он чувствует себя абсолютно счастливым.

«Еще вчера на нас вешали все ярлыки мира. Я абсолютно счастлив в браке. И каждый день — это абсолютное счастье», — заверил Авербух.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Авербух впервые показал дочь от Арзамасовой.