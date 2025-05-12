Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ситуацию прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту нападения на корреспондента телеканала «78» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на журналиста было совершено накануне в Санкт-Петербурге. Пострадавшая — 19-летняя девушка.

«Во время выполнения редакционного задания в доме № 2 по улице Грибакиных на нее напал неизвестный мужчина и нанес телесные повреждения», — цитирует потерпевшую Ирина Волк.

Полицией оперативно был задержан подозреваемый — 56-летний петербуржец.

Дело было возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее СК РФ запустил поверку в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, что соответствует 144-й статье Уголовного Кодекса России. Девушка рассказала, что нападавший схватил ее за одежду, а потом пытался вытолкнуть из парадной и нанес удар по лицу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения на другого корреспондента телеканала «78», которое произошло ранее — в январе.