«Это уловка»: политолог объяснил, почему Россия отвергла 30-дневное перемирие

Политолог Михайлов: для Киева перемирие было бы передышкой для продолжения войны

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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За месяц Украина смогла бы усилить армию за счет Запада.

Россия отказалась от идеи месячного перемирия, предложенного Украиной и ее союзниками. Политолог Евгений Михайлов уверен: предложение было не мирной инициативой, а тактическим ходом. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, за 30 дней Украина смогла бы перегруппироваться, пополнить арсеналы, усилить армию за счет западных поставок и снова выйти на фронт.

«Киев визжит о 30-дневках, потому что сейчас мы делаем большие успехи на линии фронта, мы наступаем, мы уничтожаем врага. Киеву срочно нужно перемирие, чтобы перевести дух. Не окончание войны, а именно 30-дневное перемирие», — заявил Михайлов в разговоре с корреспондентом.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее обозначил свою позицию: перемирий не будет, возможны только прямые переговоры для завершения конфликта. Такой подход, по мнению Михайлова, позволяет оказывать давление на противника и подталкивать его к уступкам.

Эксперт отметил, что Киеву в Москве давно не доверяют.

«Ни одна договоренность с украинцами не исполняется. Ни одно перемирие — все перемирия были нарушены», — подчеркнул он.

На вопрос, был бы шанс на перемирие, если бы Киев строго соблюдал прошлые договоренности, Михайлов ответил:

«Учитывая, что в любом случае это уловка, и если бы даже, если бы Киев соблюдал предыдущее перемирие, а мы, учитывая наши разведывательные данные, настроения Киева и союзников, понимали, что это всего лишь передышка для дальнейшей войны, мы не согласимся на подобное».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский ответил на предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах.