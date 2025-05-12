Слепота и облысение: реабилитолог перечислила опасности офисного стула

Фото: www.globallookpress.com/Noel Hendrickson

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Стоит задуматься о более комфортабельной мебели, чтобы не навредить здоровью.

Одна из опасностей, которая может появиться после работы на офисном стуле, нарушение зрения. Об этом рассказала в беседе с aif.ru врач-реабилитолог и тренер ЛФК Леля Савосина.

Дело в том, что из-за перенапряжения и сдавливания шейного отдела, возникающее при неправильной мебели и осанки, у человека снижается зрение.

При неудачной позе есть угроза появления других проблем. Ухудшение кровоснабжения кожи головы приводит к выпадению волос. Кроме того, гипоксия мозга и «офисная шея» вызывает усталость и снижение концентрации.

Помимо этого, работник может столкнуться с осложнениями с щитовидной железой и гормональным фоном в результате застоя в шее.

По словам эксперта, еще одна причина, по которой следует пересмотреть комфорт своего места — стрессовое недержание из-за ослаблений мышц тазового дна. Говоря об этом, застой в малом тазу приводит к простатиту, снижению либидо, бесплодию и миоме.

Вместе с тем, человек рискует приобрести нарушение с дыханием и гипоксию. Так как плохое кресло мешает грудной диафрагме нормально функционировать.

Врач предупреждает и о накоплении висцерального жира, запорах и снижению функции печени в результате сдавливания брюшной полости.

Но и это еще не все. При нарушении иннервации со временем человек столкнется с грыжей, протрузией или онемением ног. Более того, у офисного сотрудника могут появиться и варикоз с лимфостазом. На это влияет ухудшение венозного и лимфатического оттока.

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