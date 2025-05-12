Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Борис Корягин; 5-tv.ru

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Четвероклассник вовремя отреагировал на крики о помощи и вмешался в происходящее.

Пример настоящего мужества продемонстрировал 11-летний школьник из Волгодонска. Четвероклассник вступился за девушку, на которую напал злоумышленник, и пытался утащить в подворотню. Услышав крики о помощи, подросток бросился на помощь. Он не только остановил преступление, но и помог задержать подозреваемого. Все подробности собрал корреспондент «Известий» Борис Карягин.

Момент нападения сняла камера видеонаблюдения. Пустой двор. К одинокой девушке со спины подбегает крепкий мужчина, хватает ее и пытается утащить.

«От прохода шла сюда. Вот примерно здесь меня схватили», — рассказала потерпевшая Анастасия Опушкина.

Мужчина подошел к девушке и пытался ее, по словам очевидцев, затащить в проход между домами, но ему помешал школьник. Анастасия звала на помощь и вырывалась. Ее героем стал случайно проходивший мимо четвероклассник. Дима ринулся ее выручать, он ловко схватил нападавшего за руку и освободил девушку.

«Я увидел, как на нее напал какой-то человек. Я подошел, попытался остановить. Я содрал ему руку, он испугался и убежал», — объяснил Дмитрий Русаков.

Обо всем Дима тут же рассказал своему дедушке. Он услышал крики во дворе и вышел на балкон. К тому моменту нападавший уже убегал.

«Выбегаем на улицу, начинаем искать его, этого гада, напротив первого подъезда. Бац! Через пять минут появляется это лицо. Зачем ты это сделал? Я вызываю полицию. Он за телефон, задом, задом и убежал», — добавил дедушка.

Тут же сообщили в полицию. Именно благодаря десятилетнему Диме, который быстро сориентировался и отважно бросился спасать девушку, преступника удалось быстро задержать. Он к тому моменту уже успел сбежать к себе на родину, в Калмыкию.

Надо сказать, что вся семья сработала так, будто каждый день спасают свой район от опасных преступников: выбежали на улицу, начали снимать на телефон убегающего злоумышленника, записали номер машины, на которой он скрылся. О герое-школьнике теперь говорит весь Волгодонск.

Он, конечно, не привык давать интервью. Да и вообще, семья воспитывает Диму по принципу «меньше слов — больше дела».

«Он достаточно сильно помог. Я сначала его окликнула, чтобы этот мужчина понял, что тут люди вообще есть. Молодец, на самом деле сильно помог», — поделилась Анастасия Опушкина.

Это потом, когда уже все произошло, выяснилось, что Настя и ее юный спаситель знакомы, она дружит с его сестрой. Но Дима уверяет, что вступится за любого, кому нужна будет помощь.