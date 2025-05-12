Российский турист пережил клиническую смерть после прыжка с пирса в Турции

В Турции россиянин пережил клиническую смерть и впал в кому после прыжка с пирса

Фото: www.globallookpress.com/Lu Zhe

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После госпитализации у него зафиксировали клиническую смерть.

Турист из Москвы пережил клиническую смерть после того, как прыгнул с пирса отеля в Турции. Сейчас он находится в коме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой генеральное консульство (ГК) РФ в Анталье.

Уточняется, что дипломаты контактируют с матерью пострадавшего. Они также планируют в скором времени посетить россиянина в больнице и побеседовать с руководством учреждая для решения вопроса о дальнейшем лечении и эвакуации на родину.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что полис туриста не предусматривает компенсацию в случае инцидента. Поскольку мужчина на момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. Родственников пострадавшего предупредили о нюансах полиса, поэтому они занимаются тем, чтобы организовать его возвращение домой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что не менее 18 туристов из России пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Анталья. Водитель потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с трассы. Было госпитализировано 17 человек. Не исключается, что двоим может потребоваться помощь хирургов.