Ничего святого: в Эстонии осквернен памятник советским освободителям Таллина

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Матусихис; 5-tv.ru

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На монумент «Бронзовому солдату» вылили краску и нанесли националистические надписи.

В Эстонии осквернили памятник освободителям Таллина. Двое вандалов облили «Бронзового солдата» белой краской, а мемориал исписали националистическими лозунгами. Радикалов пока не поймали.

И это уже не первая атака на памятник советским воинам. В 2007 году власти Эстонии хотели снести «Бронзового солдата», но тогда местным жителям удалось отстоять мемориал. Несмотря на полный запрет на празднование Дня Победы, а также все его символы, люди в Таллине продолжают нести цветы к могилам павших воинов.

Возлагали венки к памятнику советским солдатам и в Одессе, вопреки всем гонениям со стороны киевского режима. Впрочем, украинские радикалы все же устроили провокацию. Трое подростков-вандалов просто сгребли на землю все цветы у памятника «Неизвестному матросу», а после начали топтать венки и букеты прямо на Аллее Славы.