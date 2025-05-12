СК РФ начал проверку после нападения на корреспондента телеканала «78»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Пострадавшая журналистка рассказала, что агрессор пытался вытолкнуть ее из-подъезда, а затем нанес удар в лицо.

Следственный комитет России (СК РФ) начал проверку по факту нападения на корреспондента телеканала «78» при исполнении ее профессиональных обязанностей. Известно, что журналистка Алена Чернышева готовила новостной сюжет, после чего на нее напал мужчина. Информацией поделились в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Санкт-Петербургу в официальном Telegram-канале.

«В следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая согласно съемочному заданию готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина», — сообщили в ведомстве.

Проверка организована с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, что соответствует 144-й статье Уголовного Кодекса России. Девушка рассказала, что подозреваемый в преступлении схватил ее за одежду, а потом пытался вытолкнуть из парадной и нанес удар по лицу.

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