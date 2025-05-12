У детей Блиновской требуют отобрать роскошную квартиру в Москве

У детей Елены Блиновской могут забрать квартиру в Москве за 136 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Суд назначил рассмотрение заявления на июль.

Дети блогера Елены Блиновской могут остаться без элитной квартиры в Москве и другой недвижимости. Это следует из документов по делу о банкротстве Блиновсокй.

Ранее появилась информация о том, что, возможно, отец блогера приобрел дорогую недвижимость на средства дочери и оформил на внуков. Финансовый управляющий «королевы марафонов» Мария Ознобихина требует в арбитражном суде оспорить право родственников Блиновской претендовать на недвижимость в столице, Ярославле и Химках. К родным относятся дети блогера и ее отец Олег Останин.

Управляющая требует право собственности родственников на эту недвижимость и признать право собственности за самой Блиновской, чтобы включить имущество в конкурсную массу и реализовать для расчетов с кредиторами. Ранее аналогичное заявление Ознобихина подала в суд в отношении недвижимости, записанной на мать Блиновской Нину Останину и брата Александра Останина.

Речь идет об одной квартире в Химках и пяти в столице. Две находятся на Серпуховском валу, по одной — на Электролитном проезде, Шаболовке и Севастопольском проспекте. Помимо этого, в столице расположены восемь помещений, еще одно — в Ярославле.

Вместе с тем Ознобихина оспаривает договор дарения отцом Блиновской доли одной из квартир на Серпуховском валу в пользу ее детей. Она также просит суд обязать Останина перечислить денежные средства, которые находятся у него на счетах в двух банках, в конкурсную массу.

Суд назначил рассмотрение заявления на июль.

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