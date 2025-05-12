Путин призвал беречь память о мужестве предков в борьбе с нацизмом

Путин: важно беречь историю и память о солидарности предков в борьбе с нацизмом

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В этом году наша страна отпраздновала 80-летие Победы.

Президент России Владимир Путин призвал беречь память об уроках истории, в частности, о совместной борьбе предков против нацизма. Об этом он заявил в своем обращении к участникам и гостям XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Глава государства акцентировал внимание на важном для всех нас юбилее Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, в деловой и культурной программе форума это событие займет центральное место.

«Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом», — цитирует президент сайт Кремля.

Путин отметил, что на протяжении столетий Россия была открыта для взаимодействия с государствами исламского мира. И, несмотря на сложную международную обстановку, РФ продолжает расширять экономические, научные, гуманитарные и образовательные контакты.

Он подчеркнул, что участники форума обсудят перспективы дальнейшего укрепления этих связей в самых разных областях, в том числе и в технологической.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Республики Сербской Милорад Додик назвал начало спецоперации оправданным решением.