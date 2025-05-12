Минпромторг разработает государственный стандарт русской кухни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В ведомстве сообщили о подготовке нормативного документа, который поможет классифицировать и сохранить национальные гастрономические традиции.

В России хотят разработать стандарт русской кухни.

Популяризацией борща, пельменей и расстегаев займется Министерство промышленности и торговли России. Как пояснили в ведомстве, на государственном уровне пока нет подробного описания термина — «русская кухня», хотя это неотъемлемая часть культурного наследия. Создание единого стандарта поможет не только сохранить традиционные рецепты, но и повысить привлекательность отечественных гастрономических продуктов как внутри страны, так и за рубежом.