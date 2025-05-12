В Дагестане произошел пожар на территории гостиницы у озера Кезенойам

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Сотрудники и отдыхающие были своевременно эвакуированы. Пожарные предотвратили распространение огня на основной корпус.

Произошел крупный пожар в отеле на берегу озера Кезенойам. Это курорт на границе Чеченской Республики и Дагестана.

Судя по кадрам, посреди ночи загорелась пристройка с рестораном. Пламя охватило кровлю. Над зданием возвышался столб густого черного дыма, который было видно даже с противоположного берега. В любую минуту огонь мог перекинуться на корпус самой гостиницы. Посетителей и персонал эвакуировали. Сообщений о пострадавших не поступало.