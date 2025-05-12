Снова конфликт? Волочкова не виделась с дочерью после свадьбы за 10 млн рублей

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балерина также спешно покинула мероприятия, не дожидаясь конца.

Заслуженная артистка РФ, балерина Анастасия Волочкова не виделась со своей дочерью Ариадной после организации ее свадьбы за десять миллионов рублей. В этом она призналась изданию Woman.ru.

Казалось после торжества отношения между матерью и ее наследницей наконец-то исправились. Но с момента свадьбы они не виделись ни разу, что вызвало немало вопросов среди пользователей интернета. Тем более, что до конца праздника балерина не досидела, а поспешно уехала — в самый разгар торжества.

Оказывается, у Волочковой на следующий день после торжества был запланирован спектакль, к которому было важно подготовиться.

«Жениха и невесту я не видела после этого, поскольку они задержались в Санкт-Петербурге еще на неделю. Все люди, которые спрашивают, было ли у них свадебное путешествие — их свадебное путешествие было в Санкт-Петербурге, в моем родном городе, мне это очень приятно. Я желаю счастья Арише и ее супругу и самое главное не видеться часто, а знать, что моя дочь в моем сердце, а я — в ее сердце», — ответила она.

Также Волочкова не могла не отметить, какой приятный сюрприз ей сделала Ариадна, ведь из-за строгой диеты артистка практически ничего не может есть. И тогда дочь заказала ей устрицы и сырую рыбу. Она также проследила, чтобы мама их съела. И по словам балерины, единственный раз получилось поесть как нормальный человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мировой суд в Москве вынес решение об отмене взыскании с Волочковой долга за ЖКУ.