Министр транспорта Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Правительство республики взаимодействовало с правоохранителями в период расследования.

Министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции. Об этом сообщают представители пресс-службы правительства республики в официальном Telegram-канале.

«Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции», — сказано в публикации.

В заявлении также приводятся слова зампреда правительства республики Вячеслава Сухорукова. Он утверждает, что задержание Гоге было ожидаемо. Сухоруков подчеркнул, что власти региона взаимодействовали с правоохранительными органами по данному делу. Пока велось расследование, требовавшее тишины, о подозрениях в адрес министра не сообщалось

«Говорить о том, как это все готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно», — добавил Сухоруков.

В заключении зампред правительства отметил, что сегодня коррупционные проявления — это не просто преступление, а «предательство в условиях специальной военной операции». И взяточники должны получить за это справедливое законное наказание.

Александр Гоге был назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в марте 2021 года. Прежде он работал в должности заместителя начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Росавтодора.

Ранее 5-tv.ru писал о выявлении масштабной коррупционной схемы в Педиатрическом университете Петербурга.