«Чисто понтануться»: Лера Кудрявцева о сверхдорогой свадьбе с Игорем Макаровым

Фото: Instagram*/leratv

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Окрыленная чувствами телеведущая хотела рассказать всему миру о своей любви.

Телеведущая Лера Кудрявцева встретила хоккеиста Игоря Макарова в период, когда не планировала даже мимолетного романа, но один поход в ресторан с подругами изменил планы. За соседним столиком сидел симпатичный спортсмен, который ее покорил.

По словам звезды, парень вел себя довольно нагло, но Кудрявцева была не против. Ей нравится, когда кавалер ее не боится.

Через год теледива уже вышла замуж за Макарова. На свадьбу влюбленные пригласили буквально всех знаменитостей — всего около 300 человек. Но невеста даже не помнит всех событий того дня, настолько она нервничала. Надо было еще и наряды успевать менять — целых три.

«Это такое было — чисто понтануться. Сейчас бы я отметила вдвоем, тихо в ресторанчике… Что посидеть спокойно, чтобы никто тебя не трогал. А тогда хотелось порвать два баяна. Очень дорого было, но тогда муж все оплатил», — рассказала ведущая в эфире федерального канала.

Траты были бы еще внушительнее, если бы приглашенные Лерой артисты не выступали бесплатно. Григорий Лепс, Любовь Успенская, группа «Руки вверх!» — никто из них не взяли денег за шоу. Кто-то взял, но на это невеста не обиделась. Каждый зарабатывает, как может. Сегодня Кудрявцева и Макаров воспитывают общую дочь Машу и стараются удержать семейное счастье. С этим — сложновато.

Год назад ведущая почти решилась на развод из-за алкоголизма мужа, но все же решила дать ему шанс и отправила в реабилитационный центр. А недавно призналась, что проблемы не иссякли, и она иногда тихо плачет от бессилия.

Ранее 5-tv.ru также писал, что Лера Кудрявцева теперь даже не покупает новых нарядов и отказалась от косметолога.

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