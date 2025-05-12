Две детские игровые комнаты открыли в Центральной больнице Дебальцево в ДНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Юные пациенты и их родители смогут организовать досуг параллельно с лечением.

Новый способ терапии появился еще в одной больнице Донецкой народной республики. Все для того, чтобы маленькие пациенты как можно быстрее шли на поправку. С такой задачей предстоит справляться сразу двум детским игровым комнатам, которые открыли в центральной клинике Дебальцево. Они мгновенно изменили представление о серых больничных буднях.

Теперь дети могут отвлечься и чувствовать себя практически как дома — смотреть мультфильмы, играть, читать и рисовать. И это главная цель масштабного совместного проекта Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «Россия».

«Было важно, чтобы детям было красиво, комфортно, чтобы посещение этих детских комнат радовало детей, приносило улыбки. Конечно, было важно, чтобы содержание этих детских комнат демонстрировало символы России, чтобы дети с малых лет воспитывались на этой информации, росли, знали, что они могут гордиться своим городом, своим регионом, своей страной», — заявила директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Игровые зоны в центральной больнице Дебальцево открылись в праздник Победы — как символ мирной жизни. Яркое пространство для детей Донбасса создавали луганские художники. И такие же комнаты появятся в детских больницах и поликлиниках во всех новых регионах России. Сейчас в рамках проекта на освобожденных территориях открыли уже 13 таких комнат, а всего их будет 39.