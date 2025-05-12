Просыпаются под голос из рупора: петербуржцы жалуются на зазывал с громкоговорителями

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Слоганы рекламных объявлений не утихают даже по ночам.

Жители Петербурга хотят добиться запрета на громкоговорители. Назойливые зазывалы, которые приглашают на экскурсии по рекам и каналам, не утихают даже ночью. В результате те, кто живет вблизи точек приятжений туристов, обречены чуть ли не круглосуточно слушать рекламные слоганы. В дело уже вмешались чиновники, а сами предприниматели уверяют, что ищут компромиссы. Так ли это на самом деле, разбиралась корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Рекламные слоганы водных прогулок жители домов на Университетской набережной знают наизусть — под голос из рупора они просыпаются, под него же — засыпают.

Когда начинает звучать объявление, даже говорить приходится громче. Если днем реклама из колонки сливается с шумом города, вечером машин становится меньше, улицы тише и голос из рупора заполняет все вокруг — отражается от воды и разносится на десятки метров. Чем больше туристов, тем реклама чаще и громче — надо успеть пригласить каждого!

«Ходили на набережную с жильцами, просили их сделать динамики потише. Они пообещали нам, что сделают потише, но ничего не произошло и каждую ночь все повторяется вновь», — заявила Анастасия фон Берг.

Жители говорят, последние две недели колонки начинают работать ранним утром.

«Окна не открыть на ночь, потому что в 6 утра начинаются объявления. Не знаю, кому они объявляют, народ еще не ходит. В 6 утра это бесконечно «ратата-ратата», — заявила Алла Александрова.

А ближе к ночи через громкоговорители зазывают с воды увидеть разводные мосты Петербурга. В компании перевозчика, где так активно и громко предлагают свои услуги, нам рассказали, что они заботятся о жителях, которым реклама может мешать, и стараются искать компромиссы:

«В текущем сезоне навигации работа любых громкоговорителей на причале „Румянцевский спуск“ нашей компании в будние дни завершается до 22:00. В ночное время наша компания не использует этот инструмент».

И тут важно — в будние дни! Это видео жители сняли в субботу в пол первого ночи.

«В доме в основном живут пожилые люди. Им очень трудно с этим шумом жить», — заявила Алла Александрова.

По закону звуковая реклама запрещена, если рупоры установлены на самих зданиях. В остальных случаях, как здесь, на столбе, нужно только соблюдать закон о тишине.

«Если реклама транслируется в выходной день после 10 часов вечера, то такая реклама будет попадать под запрет, она будет нарушать законодательство о тишине, федеральное законодательство о тишине. И такая реклама должна быть запрещена», — заявила юрист Елена Нестерович.

Запрет на звуковую рекламу не касается мегафонов у промоутеров. Так, по Невскому проспекту разгуливают зазывалы. В руках незаменимый инструмент — туристам предложить, конкурентов перекричать.

В самые теплые дни лета к назойливой рекламе прибавляется звуковой хаос с воды — теплоходы проплывают один за другим, на каждом — свой рассказ экскурсовода. Все также — через микрофон.

В законодательном собрании владельцам пассажирских судов предложили проводить экскурсии в наушниках. Но это — лишь рекомендация, которую в теплоходном товариществе не оценили.

«Это повлечет за собой большие затраты, которые лягут на перевозчика, и как максимум — ухудшение качества, потому наушники могут быть дешевые», — заявил генеральный директор теплоходного товарищества Николай Предтеченский.

Остается только догадываться — что будет, когда в Петербург придут белые ночи, туристов станет больше, конкуренция у теплоходов — выше.