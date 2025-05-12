Россия передала Вьетнаму научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский»

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Страны продолжают расширять горизонты партнерства.

Родную гавань покинуло наше исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Его передают российско-вьетнамскому Тропическому центру — и уже сегодня ученые отправятся в первый совместный рейс. По пути из Владивостока в Хайфон — им предстоит провести важные морские исследования! И это станет — новой вехой в сотрудничестве двух стран. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера расскажет детали.

Над палубой поднимается красный флаг со звездой, легендарная плавучая лаборатория больше не российская, теперь официально это научно-исследовательское судно Социалистической Республики Вьетнам.

Первая же каюта возле мостика — капитанская, здесь уже обосновался руководитель судна из Вьетнама, соответствующим покрывалом застелена кровать. Последний русский капитан Анатолий Бражников на этом судне ходил к атомной станции «Фукусима», ученые собирали пробы воды, обошли все дальневосточное побережье, из каждого рейса, а их было 89 за время работы в России, собрали важнейшие научные данные.

«Оборудовано специальными научными лебедками. В основном здесь ходят океанологи, хотя бывают и биологи и биохимики. Судно имеет богатую историю, ходило и в Австралию, и в Новую Зеландию, и в Сан-Франциско заходило», — рассказал капитан дальнего плавания Анатолий Бражников.

Именно Бражникову довелось готовить судно к передаче, обучать новую вьетнамскую команду. Сердце судна — машинное отделение, здесь вьетнамская команда осваивает российский дизель. Эти навыки вьетнамцам пригодятся, судно продолжит научно-исследовательскую деятельность, такие лаборатории до сих пор просто не имеют аналогов в мире.

«Профессор Гагаринский» спущен на воды со стапелей в Хабаровске в 1987 году, построен на базе рыболовного сейнера, только в трюмах не рыбохранилище, а несколько автономных лабораторий, которые могут быть оборудованы под задачи конкретной экспедиции. Здесь несколько месяцев могут работать 23 члена экипажа и 17 научных сотрудников. Вьетнамцы будут судном управлять, но работать оно будет в Российско-вьетнамском тропическом центре.

«Этот центр существует с 1987 года. Все изучение моря в Тропическом центре происходило с берега, что полноценным изучением моря назвать нельзя. Тропический центр, он совместный, но судно, находящееся в Тропическом центре на территории Вьетнама, конечно, должно Вьетнаму принадлежать», — подчеркнул заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Договоренность о передаче судна достигнута на уровне правительств двух стран, и происходит это все в символическую, 75-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом.

«Мы выражаем глубокую благодарность за созданные благоприятные условия для совершения церемонии передачи судна „Профессор Гагаринский“ и обязуемся поручить военно-морским силам максимально эффективно эксплуатировать судно», — сообщил заместитель министра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен.

Судно носит имя профессора Юрия Гагаринского, прославленного советского химика, фактически основателя химического института РАН на Дальнем Востоке. Известно, что он занимался изучением радиоактивных элементов, а чем конкретно — не знают даже близкие.

«Он работал в знаменитом НИИ-9, и об этом периоде нам неизвестно ничего, потому что это суперсекретно и не подлежит разглашению вообще никогда. И очень радует, что судно будет приносить пользу», — призналась внучка химика Екатерина Гагаринская.

Обычно при передаче судна от одной страны к другой меняется и название, но вьетнамская сторона, узнав о легендарном ученом, решила название не менять, а в кают-компании организовали выставку, посвященную Гагаринскому, что характерно — все на вьетнамском языке.

Через десять дней «Профессор Гагаринский» пришвартуется в городе Хайфон, а по пути возьмет первые пробы воды. Вьетнамцы уже заносят коробки с лабораторным оборудованием. «Профессор Гагаринский» теперь будет изучать уникальные коралловые рифы южных морей, а научный коллектив будет интернациональным.

«Мы обязуемся честно сотрудничать с военными Вьетнама для поддержания его технического состояния, а с российскими партнерами и учеными обещаем разрабатывать междисциплинарные проекты по изучению вьетнамских морей», — отметил генеральный содиректор Российско-вьетнамского тропического центра Данг Хонг Чиен.

«Профессор Гагаринский» покидает родную гавань, плавучая лаборатория уходит в поход, открывая новую веху в научном сотрудничестве двух государств и российско-вьетнамской дипломатии.