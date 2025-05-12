В Госдуме предложили размещать детей в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов

Фото, видео: ТАСС/ Михаил Джапаридзе; 5-tv.ru

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Бесплатный доступ могут предоставить в случае задержки рейса более чем на два часа.

Пассажирам с детьми могут разрешить находиться в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов. С такой инициативой выступили депутаты. Обеспечить место для отдыха должны администрация аэропорта совместно с перевозчиком. Идею уже поддержали в Общественной палате. Среди других предложений — открыть «игровые» и кафе с щадящими ценами, создать детские зоны и сделать традиционные комнаты матери и ребенка более комфортными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что если пассажир не по своей воле находится в аэропорту более восьми часов, он может подать жалобу в транспортную прокуратуру и Федеральное агентство воздушного транспорта.