Ситуация стала критической: в Забайкалье горят гектары лесов

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Многие местные жители потеряли единственное жилье.

Ситуация с пожарами сейчас стремительно накаляется в Забайкальском крае. А сегодня в регионе обещают сильнеший порывистый ветер. Огонь стремительно выжигает огромные территории — площадь возгораний увеличилась почти до 400 тысяч гектаров. Остановить пламя пока не удается. Сгорели целые улицы, люди остались без крова. Но борьба со стихией сплотила местных жителей. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков в этом убедился.

За последние сутки удалось потушить пять лесных пожаров, но это капля в море. Очагов — десятки, и они готовы разгореться с новой силой. За пеленой густого дыма — дачные СНТ и поселки в пригороде Читы. На месте домов, по которым прошелся огненный вал — пепелище.

«Дача, теплица, две бани, постройки какие-то: все ничего нету», — пожаловалась местная жительница Диана Шумилова.

Этому садоводству досталось больше всего. Пламя выжгло дотла целую улицу — уцелели разве что печи.

«Огонь в Малиновке распространялся молниеносно — люди буквально опасались бегством. Жители этого дома даже не успели завести машину — она сгорела прямо в гараже вместе с домом, от которого теперь остались только стены», — рассказал корреспондент.

Вторые сутки тушить пожар помогают местные жители: используют лопаты, лейки и даже бутылки с водой.

«Нужны руки, мужские руки. Нужны еспираторы, обувь. около восьми часов работали, воду таскали», — рассказал пожарный.

На подмогу соседям приходят горожане из других районов краевой столицы. Площадь у магазинов в поселке Смоленка — главный центр координации помощи погорельцам. Люди приносят продукты питания, газовые горелки, респираторы, техническую и питьевую воду. Вот эти бутылки десятки волонтеров отправят дбровльцам, которые прямо сейчас заняты тушением пожаров.

Пока мужчины пытаются отстоять дома, их жены организовали полевую кухню:

«Давай еще маленько чая возьмем, надо распределить, в каких гречку, рожки будем варить».

В походных котелках варят гречневую кашу, рядом нарезают бутерброды — просто и по-домашнему. Но именно такая поддержка помогает и дальше бороться с огнем.

«Это радует, что у нас забайкальцы неравнодушные люди, открывали дома, чтобы набирать водуполевые кухни у сеюя же в огороде организовывали, наши забайкальцы крутые люди», — рассказала волонтер Анастасия Алиханова.

Ситуацию осложняет порывистый ветер. Местные жители сообщают даже о небольших смерчах, которые поднимают вверх искры и пепел.

«Мужчины приезжали на машинах привозили огромнейшие бочки вот с водой некоторые приезжали с читы ктомог тот тем и помогал. Канистры эти мы их вытаскивали и тушили», — рассказала местная жительница по имени Надежда.

Многие потеряли единственное жилье. Осматривают обгоревшие руины, которые еще сутки назад называли своим домом.

«Сердце кровью обливается — у меня тут внучка рыдала весь вечер. Сгорели ручные курицы специально для детей покупали», — рассказала Вера Шайдорова, местная жительница.

Ситуацию в читинском районе удалось стабилизировать. Угрозы населенным пунктам уже нет. В труднодоступных районах высаживается лесной десант и работает пожарная авиация. Пламя подбирается к детскому лагерю Парус, в Ягодном эвакуировали интернат для пожилых людей.

Забайкальский край задыхается от дыма. Большинство пожаров возникло из-за пала сухой травы- а значит это не природный фактор, возгарание произошло по вине поджигателей. Их личности устанавливают — возбуждено два уголовных дела. Особый противопожарный режим действует в Забайкалье уже больше месяца — это полный запрет на посещение лесов.

«Пожар сильный с той стороны, я не знаю кто поджигает зачем поджигает что за люди», — сказал местный житель Павел Сурков.

К этой минуте в огненном кольце — 163 тысячи гектаров леса и степей. Местные жители жалуются на проблемы с дыханием, першение в горле и резь в глазах. В регионе очень ждут осадки, но пока прогнозы не радуют: в ближайшее время будет жаркая и сухая погода. А значит и риски новых возгораний.