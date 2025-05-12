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Сорвать предстоящий диалог Москвы и Киева пытаются по тому же сценарию, что и три года назад.

Власти стран Запада разошлись во мнениях по поводу предложения Владимира Путина. Речь о прямых переговорах между Москвой и Киевом. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал стремление России к диалогу. Но при этом потребовал от нашей страны согласиться на 30-дневное перемирие, на котором настаивает так называемая «коалиция желающих».

А вот Эмманюэль Макрон и вовсе пытается саботировать переговоры и заявляет, что Киев не должен включаться в мирный процесс, пока Россия не примет ультиматум Европы. Впрочем, эта воинственность вызвала возмущение других стран ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Запад в желании сорвать предстоящий диалог так же, как и три года назад.

«Я уже слышу заявления Германии и Франции о том, что они не согласны. Какое они имеют к этому отношение? Если они заинтересованы в переговорах, пусть ведут переговоры, потому что именно так Россия и Украина уже вели переговоры, и это было в апреле 2022 года после начала конфликта, когда все было готово, Украина была готова подписать умеренные соглашения, большие ребята с Запада пришли и сказали «нет», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

А вот президент США Дональд Трамп полностью поддержал инициативу нашей страны. И призвал Украину немедленно принять предложение Владимира Путина о начале прямых переговоров.