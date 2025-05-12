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Она пройдет 27–29 мая.

Представители более 150 стран приглашены на международную конференцию по безопасности в Москве. Она пройдет 27–29 мая. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) России.

«27–29 мая 2025 года в Москве под председательством секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу состоится 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Для того, чтобы принять участие в форуме, направлены приглашения в более чем 150 государств глобального Юга и Востока, а также в страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Помимо прочего, на мероприятие пригласили руководителей более 20 международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российская Федерация прилагает все усилия для разрешения украинского кризиса мирным путем. Об этом 11 мая в интервью телеканалу ABC News заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В сообщении подчеркивается, что Российская Федерация не одобрила предложение о размещении на территории Украины миротворческих сил из стран Европы. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что Россия не может допустить размещения инфраструктуры НАТО вблизи своих границ.