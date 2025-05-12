Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

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Оптимальная порция этого кисломолочного продукта — 250–300 миллилитров в день.

Кефир считается одним из самых ценных ферментированных продуктов. В нем много пробиотиков, витаминов и минералов, необходимых организму человека. Получить максимум пользы можно, если выбрать натуральный напиток высокого качества. Впрочем, это не так уж трудно. Достаточно следовать паре советов нутрициолога Ирины Попковой, которые она дала журналистам издания Газета.ру.

В первую очередь определите натуральность кефира. Изучите состав, в нем вы должны найти только два ингредиента — молоко и закваску на кефирных грибках (молочнокислые палочки, стрептококки, дрожжи, уксуснокислые бактерии). Никаких загустителей, консервантов и прочих добавок. Срок годности у качественного продукта не превышает 14 дней. Если покупаете его на рынке, не забывайте проверить сертификаты качества.

Во вторых, выдержите любимый напиток, прежде чем употреблять, дня три. По словам эксперта, именно на третий день кефир достигает пика пробиотической активности, а концентрация поддерживающих микробиом кишечника и иммунитет бактерий — самая высокая. А в третьих, не обращайте внимания на жирность. Попкова заверяет, что молочные жиры не мешают похудению и даже помогают, ведь благодаря им чувство насыщения приходит быстрее, а жирорастворимые витамины лучше усваиваются.

«Кефир — мощный функциональный продукт с доказанными противовоспалительными, антимикробными и метаболическими свойствами», — заявила нутрициолог

Регулярное употребление кефира налаживает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), укрепляет иммунитет и снижает риск хронических заболеваний, поддерживает в норме давление и уровень сахара в крови. Он также показан людям, которым необходимо контролировать вес. Но только натуральный и обладающий, соответственно, всеми перечисленными характеристиками. Оптимальная порция — 250–300 миллилитров в день.

Не зря, как писал ранее 5-tv.ru, в холодильнике президента РФ Владимира Путина всегда есть кефир или ряженка.