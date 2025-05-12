Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВС РФ уверенно теснят противника в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие 35-й армии группировки войск «Восток» продолжают успешно уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника на Запорожском направлении, используя зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Этот высокотехнологичный комплекс доказал свою способность работать эффективно в любых погодных условиях, обеспечивая защиту неба как днем, так и ночью. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет за время своей работы уничтожил большое количество БПЛА ВСУ, а также иностранные образцы, такие как Bayraktar TB2, Лелека-100, Furia, PD-½, Punisher и т. д.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» полностью автономен, сам ведет поиск, захват и обстрел воздушных целей. Он способен оперативно менять позиции даже в условиях бездорожья, сохраняя боеготовность при любой ситуации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.