От акции «Москва помогает» до Музея героизма: как столица поддерживает участников СВО

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В оказании помощи приняли участие 77,4 тысячи москвичей и около 700 организаций.

Москва оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции (СВО), их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях.

В городе работает Единый центр поддержки, где в режиме одного окна предоставляются все услуги. Столица продолжает помогать в восстановлении Луганской и Донецкой народных республик: приводятся в порядок дома, социальные учреждения, благоустраиваются общественные пространства, обновляется транспорт. К 80-летию Победы в Музее героизма на ВДНХ представили обновленную экспозицию — как символ благодарности воинам, которые отстаивают интересы России в зоне СВО.

«В Москве предусмотрено несколько десятков направлений поддержки военнослужащих, их семей, жителей новых регионов. Свой вклад вносят горожане и бизнес: уже собрано более 4,8 миллиона гуманитарных товаров. В оказании помощи приняли участие 77,4 тысячи москвичей и около 700 организаций», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Передать гуманитарные посылки можно в штабах акции «Москва помогает». Они открыты во всех округах столицы. Каждый день неравнодушные жители приносят продукты питания, книги и игрушки для детей, средства личной гигиены. Столичные предприниматели отправляют на фронт свои товары: продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи, хозяйственные принадлежности.