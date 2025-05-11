Экс-глава ЦБ РФ Виктор Геращенко умер в возрасте 87 лет

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Он дважды занимал пост руководителя в Госбанке СССР и дважды — в Центральном банке России.

На 88-м году жизни не стало Виктора Геращенко, который ранее занимал пост главы Центрального банка Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения агентства «Москва» со ссылкой на родных и близких покойного.

Подробности о кончине Геращенко не раскрываются.

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года в городе Ленинграде в семье, где отец был банкиром. После завершения обучения в Московском финансовом институте он начал свою карьеру в Государственном банке СССР в качестве бухгалтера. В 1989 году он занял руководящую должность в системе регулирования.

Геращенко был единственным человеком в истории страны, который четырежды занимал пост руководителя главного банка: дважды в Госбанке СССР и дважды в Центральном банке.

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