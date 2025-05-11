Работой Мерца на посту канцлера довольны менее четверти немцев

Фото: Vitalii Nosach/AP/TASS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже Олаф Шольц был популярнее.

По данным газеты Bild, менее четверти жителей Германии выражают удовлетворение деятельностью Фридриха Мерца на посту канцлера в первые дни его работы.

В сообщении отмечается, что для сравнения, предыдущий канцлер Олаф Шольц был гораздо более популярен через два дня после своего избрания на этот пост 10 декабря 2021 года. Тогда его работой были удовлетворены 37% респондентов, что на 14% больше, чем у Мерца.

Исследование проводилось 8 и 9 мая среди более тысячи граждан Германии. Достоверность результатов социологического опроса не указана.

Результаты опроса показали, что только 23% немцев положительно оценивают работу Мерца. В то же время 49% опрошенных выразили свое недовольство его деятельностью. Оставшиеся 28% не смогли определиться со своей позицией.

Деятельность нового «красно-черного» правительства, в состав которого входят Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, а также Социал-демократическая партия Германии, получила поддержку 29% жителей страны. В то же время 46% опрошенных высказались негативно. На старте работы коалиции «Светофор» 37% респондентов выразили положительное отношение к ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Фридрих Мерц стал канцлером Германии со второй попытки.