В Вологде провели военно-историческую реконструкцию «На линии фронта. Май 45-го»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Акция проводится с 2016 года.

В Вологде состоялось ежегодное мероприятие, посвященное военной истории — военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Май 45-го». В парке Победы были воссозданы события Великой Отечественной войны с участием реконструкторов из разных уголков России.

В ходе мероприятия были задействованы пиротехнические устройства, которые создавали эффект взрывов ручных гранат, а также охолощенное оружие, заряженное светошумовыми боеприпасами.

В Вологде с 2016 года проводятся подобные реконструкции, которые посвящены определенным событиям военных лет.

В этот день в городе Череповец произошло торжественное открытие памятника, посвященного курсантам Лепельского пехотного и Череповецкого военного училищ. Большинство выпускников этих учебных заведений, окончивших их в 1940–1941 годах, погибли на полях сражений Великой Отечественной войны.

Монумент представляет собой композицию из трех фигур солдат, к которым были возложены венки и гвоздики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как акция «Бессмертный полк» прошла в разных странах мира.