Памятник курсантам двух военных училищ открыли в Череповце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На церемонии открытия присутствовали делегации из Белоруссии.

В городе Череповец установили памятник, посвященный курсантам Лепельского пехотного и Череповецкого военного училищ. Открытие монумента состоялось в Курсантском сквере, на церемонии присутствовали представители делегации из Белоруссии.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области, подчеркнул, что новый памятник посвящен не только героям Великой Отечественной войны, но и участникам специальной военной операции.

«Этот монумент символизирует связь эпох, наше единое неделимое историческое наследие, это сквозная идеологическая прошивка восприятия истории как комплексной единой системы координат. Мы чтим наших великих героев, которые сейчас сражаются за наше отечество, повторяя подвиг предков», — заявил Филимонов.

В 1941 году из Белоруссии в Череповец было эвакуировано Лепельское пехотное училище. Впоследствии оно было переименовано в Череповецкое и в годы Великой Отечественной войны осуществляло подготовку офицерских кадров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Булавиновка в Луганской Народной Республике.