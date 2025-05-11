Песков заявил о стремлении Путина решить конфликт с Украиной путем дипломатии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам представителя президента, России делает все для разрешения ситуации.

Российская Федерация прилагает все усилия для разрешения украинского кризиса мирным путем. Об этом 11 мая в интервью телеканалу ABC News заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

«Президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, чтобы достичь урегулирования при помощи мирных и дипломатических методов», — сказал Дмитрий Песков.

В сообщении подчеркивается, что Российская Федерация не одобрила предложение о размещении на территории Украины миротворческих сил из стран Европы. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что Россия не может допустить размещения инфраструктуры НАТО вблизи своих границ.

«Мы против такого шага, который мог бы угрожать нашей безопасности», — сказал он, комментируя возможное вступление Украины в альянс.

В этот день официальный представитель президента России сообщил, что предложение, высказанное Владимиром Путиным о проведении переговоров с Украиной, демонстрирует искреннее желание достичь мира. Он подчеркнул, что это возможно только при условии серьезных обсуждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле.