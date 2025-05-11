Призвал к миру: папа римский выступил за прекращение вооруженных конфликтов

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

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В своей проповеди он затронул ситуацию на Украине, катастрофу в секторе Газа и отношения Индии и Пакистана.

Папа римский Лев XIV в своей первой проповеди выступил за прекращение вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа. А также призвал к поддержанию мира в Индии и Пакистане. Об этом сообщила газета Vatican News.

«В сегодняшнем драматическом контексте мировой войны, которая ведется по частям… Я также обращаюсь к сильным мира сего, повторяя эти всегда актуальные слова: никогда больше не будет войны!», — заявил понтифик.

Он напомнил об огромной трагедии Второй мировой войны, которая закончилась 80 лет назад и унесла жизни более 70 миллионов человек. Папа римский выразил надежду, что прекращение огня между Индией и Пакистаном не временное, а в ходе предстоящих переговоров будет достигнуто прочное мирное соглашение.

Глава католической церкви затронул и гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Он сделал акцент на то, что заложники должны быть освобождены, а дети — вернуться в свои семьи.

«Пусть боевые действия немедленно прекратятся, пусть измученному гражданскому населению будет оказана гуманитарная помощь, и пусть все заложники будут освобождены», — сказал он.

Понтифик призвал приложить все усилия для достижения справедливого и прочного мира как можно скорее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что накануне избрания папа римский сильно волновался. Чтобы успокоиться, он посмотрел фильм «Конклав».