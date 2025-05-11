Умерла петербургская журналистка Ирина Панкратова

Фото: ВКонтакте/Ирина Панкратова/irina

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Ей было 38 лет.

Умерла специальный корреспондент The Bell* Ирина Панкратова. Ей было 38 лет. О смерти журналистки сообщила основательница издания Елизавета Осетинская* на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, Ирина до последнего боролась с тяжелой болезнью.

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой», — написала Осетинская.

Панкратова начинала карьеру в петербургских изданиях, потом перешла в РБК, а с 2019 года писала для The Bell. Ее тексты — глубокие расследования, сильные лонгриды — не раз получали премию «Редколлегия». В 2008 году она окончила журфак СПбГУ и с тех пор не изменяла профессии. Работала также в «Деловом Петербурге», «Вечернем Петербурге» и других изданиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 88 лет умер автор концепции «мягкой силы» Джозеф Най. Он успел поработать в администрациях президентов США Билла Клинтона и Джимми Картера.

* — включены Минюстом в список иноагентов