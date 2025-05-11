Суд отменил приказ о взыскании с Волочковой долга за ЖКУ

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Иск был подан 14 апреля.

Мировой суд в Москве отменил приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежамс балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В середине апреля, суд удовлетворил иск товарищества собственников жилья (ТСЖ), но точная сумма претензий не раскрывалась. Однако теперь решение пересмотрено — приказ аннулирован. Почему суд вдруг изменил позицию, не уточняется.

Это не первый случай, когда артистка оказывается в центре коммунальных споров. В 2024 году Тверской суд уже взыскивал с нее более 60 тысяч рублей — по аналогичному делу. Тогда ТСЖ требовало почти 80 тысяч — за два с половиной года неоплаченного содержания жилья и услуг ЖКХ. Суд частично удовлетворил требования.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова покинула свадьбу дочери, которая состоялась 26 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. Известная своим эпатажем, она уехала с мероприятия вскоре после его начала, что породило слухи о возможном конфликте с зятем.



