«Многие помнят»: на Кипре с размахом отметили 80-летие Победы
Посол Зязиков: празднование юбилея Победы на Кипре прошло душевно
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Празднование прошло при поддержке местных жителей.
На Кипре прошли торжества, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил российский посол Мурат Зязиков в разговоре с 5-tv.ru.
По его словам, мероприятия собрали множество людей — от россиян и выходцев из стран СНГ до самих киприотов и туристов.
Зязиков отметил, что празднование получилось не просто масштабным, а по-настоящему душевным. Многие участники приходили по собственной инициативе — чтобы почтить память тех, кто сражался за мир.
«Многие помнят, что победа нелегко далась. <…> Кроме поддержки мы ничего другого не чувствуем», — подчеркнул посол.
Такие события становятся особенно важными: они напоминают, какой ценой дался мир, и объединяют тех, для кого память о войне — не пустые слова, отметил дипломат.
Местные жители не остались в стороне: они участвовали в акциях, концертах и возложении цветов наравне с россиянами. Отмечая важность этих дней, многие говорили: такие даты должны жить — и в сердцах, и в поступках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли встречи президента России Владимира Путина с мировыми лидерами.