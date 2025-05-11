«Пекинская Барбара»: главой британской разведки впервые станет женщина

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Однако это решение оспаривается.

Главой британской разведки MI6 впервые станет женщина. Об этом сообщает издание Times.

Сейчас руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, которые дошли до финального собеседования. Нынешний глава сэр Ричард Мур собирается уйти в отставку осенью.

Однако известна личность только одной кандидатки, это бывший посол Великобритании в Китае. Ее зовут Барбара Вудворд, она является самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел.

«Впервые в истории секретную разведывательную службу MI6 возглавит женщина… Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами — две из них были офицерами MI6», — пишет издание.

Тем не менее ее назначение является спорным, поскольку критики говорят, что она слишком симпатизирует Китаю. В Уайтхолле ее прозвали «Пекинской Барбарой». Кроме того, у Вудворд нет опыта работы в разведке. Вместе с тем Китай обвиняют в проведении «шпионских операций» в Великобритании.

Неодобрительно в ее сторону высказываются и за то, что она неохотно высказывалась о китайском режиме, будучи послом в Пекине период с 2015 по 2020 год.

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