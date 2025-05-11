ВМФ России опроверг «перехват» британским флотом подлодки РФ у Ла-Манша

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве заявление назвали «некорректным и смешным».

Перехват военно-морским флотом (ВМФ) Великобритании российской подводной лодки «Краснодар» у Ла-Манша не подтвердили в Генштабе ВМФ РФ. Об этом написали РИА Новости.

Основной причиной неточного изложения фактов в ведомстве назвали переход подводными лодками пролива между французским побережьем и британским островом в соответствии с морским международным правом.

«Формулировка „перехватил“ выглядит некорректной и смешной», — заявили в источнике.

До этого уточнялось, что дизель-электронная подводная лодка «Краснодар» с успехом прошла учебно-боевое задание в Средиземном море и в дальнейшем, исходя из плана, была направлена к месту базирования. В то время как в СМИ появлялись сообщения, что британский флот якобы перехватил в проливе подлодку ВМФ РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что атомная подлодка «Пермь» спущена на воду в Северодвинске. Она стала первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон». К тому же сообщалось, что это уже пятая подобная подлодка сверхсекретного и полностью отвечающего современным требованиям флота проект «Ясень-М». Торжественную церемонию в городе-герое Мурманск проводил верховный главнокомандующий и президент России Владимир Путин.