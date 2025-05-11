Абсолютная пустота: раскрыты основные признаки эмоционального истощения

Фото: 5-tv.ru

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Длительное внутреннее напряжение может привести к нарушению памяти.

На скрытое эмоциональное истощение могут указывать неочевидные признаки. Как вовремя распознать тревожные звоночки в беседе с Газета.ру рассказал эксперт по ментальному здоровью Магомед-Амин Идилов.

Он отметил, что самое перовое, на что лучше обратить внимание, — это перманентная усталость, не проходящая после выходных или сна. Такое ощущение может появиться даже, когда предстоящие задачи не требуют значительных усилий.

«Человек словно „тащит себя за волосы“, чтобы справляться с обычной рутиной», — пояснил собеседник.

Раздражительность без явной причины, по словам специалиста, также в числе признаков. Нетерпимость к мелочам, внутреннее напряжение и периодические всплески злости могут стать индикаторами большого расхода психоэмоциональных ресурсов.

«Если раньше вы спокойно относились к рабочим вопросам или бытовым ситуациям, а теперь любое отклонение от плана вызывает раздражение — стоит задуматься о своем состоянии», — порекомендовал эксперт.

Ухудшение памяти и нарушение концентрации особо точно указывают на общее снижение стойкости организма. В такие моменты человек чаще шибается в простых задачах и забывает необходимые детали.

«Когнитивное истощение — сигнал, что организму и психике не хватает ресурсов для нормальной работы», — дополнил эксперт.

Самым тонким маркером является чувство пустоты на эмоциональном уровне, которому не присуща определенная эмоция, а лишь внутренняя опустошенность без желания радоваться и без мотивации. Собеседник пояснил, что такое состояние представляет опасность, поскольку многие к нему привыкают, считая новой «нормой».

При первых сигналах, как уточнил Магомед-Амин, нужно пересмотреть режим дня и обратиться к специалистам.

«Эмоциональное истощение — это не слабость, а естественная реакция организма на перегрузку. Чем раньше вы ее заметите, тем проще восстановить силы», — заключил эксперт.

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